Камалов Ибрахим
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мазитов Камалетдин
Мать: Гыйльмжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Тахир
Мать ребёнка: Зулкабиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ибрагимова) Майсара
Мать ребёнка: Зулкабиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалова) Рузалия
Мать ребёнка: Зулкабиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ибрагимова) Рушания
Мать ребёнка: Зулкабиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камалов Исмагил
Мать ребёнка: Зулкабиря
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зулкабиря
Смерть
Неизвестно