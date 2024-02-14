Гыйльмжамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалетдинова) Зинникамал
Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалетдинова) Бядигылбяан
Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камалетдинова) Мягъсумя
Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камалов Ибрахим
Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазитов Камалетдин