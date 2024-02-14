Гыйльмжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыйльмжамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Зинникамал

Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Бядигылбяан

Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалетдинова) Мягъсумя

Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Ибрахим

Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдинов Хисаметдин

Отец ребёнка: Мазитов Камалетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Камалетдин

Смерть
Неизвестно

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