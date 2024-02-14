(Камалетдинова) Бядигылбяан
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мазитов Камалетдин
Мать: Гыйльмжамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Исхак
Отец ребёнка: Гыйльфан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Сулейман
Отец ребёнка: Гыйльфан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Исмагил
Отец ребёнка: Гыйльфан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гыйльфан
Смерть
Неизвестно