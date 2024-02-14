Зулкабиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗулкабиря

Зулкабиря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Тахир

Отец ребёнка: Камалов Ибрахим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ибрагимова) Майсара

Отец ребёнка: Камалов Ибрахим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камалова) Рузалия

Отец ребёнка: Камалов Ибрахим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ибрагимова) Рушания

Отец ребёнка: Камалов Ибрахим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалов Исмагил

Отец ребёнка: Камалов Ибрахим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалов Ибрахим

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.