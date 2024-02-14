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Хасанов Сабир

Место рождения

д.Верхние Лащи

Дата рождения

01.12.1888

Дата смерти

09.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888

Отец: Мазитов Хасан

Мать: Мазитова Гыльмижамал Вторая Жена

Рождение ребёнка
08.02.1922

Дочь: Шайдуллина (Хасанова) Нажия

Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма

Рождение ребёнка
20.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма

Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Хасанов Зариф

Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма

Рождение ребёнка
01.12.1929

Сын: Хасанов Мухамметгариф

Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма

Рождение ребёнка
10.04.1931

Дочь: Усманова (Хасанова) Рушания

Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма

Рождение ребёнка
01.07.1936

Сын: Хасанов Загир

Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма

Смерть
09.10.1953
Похороны
Неизвестно

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