Хасанов Сабир
Место рожденияд.Верхние Лащи
Дата рождения01.12.1888
Дата смерти09.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1888
Отец: Мазитов Хасан
Рождение ребёнка
08.02.1922
Дочь: Шайдуллина (Хасанова) Нажия
Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма
Рождение ребёнка
20.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Хасанов Зариф
Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма
Рождение ребёнка
01.12.1929
Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма
Рождение ребёнка
10.04.1931
Дочь: Усманова (Хасанова) Рушания
Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма
Рождение ребёнка
01.07.1936
Сын: Хасанов Загир
Мать ребёнка: Хасанова (Багаутдинова) Фатыйма
Смерть
09.10.1953
Похороны
Неизвестно