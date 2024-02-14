Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена
Место рожденияВерхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Аитов Абдул-Мязить
Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф
Рождение ребёнка
1815
Сын: Латыйфов Фахертдин
Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф
Рождение ребёнка
1820
Сын: Латыйфов Шамсетдин
Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф
Рождение ребёнка
1821
Сын: Латыйфов Гайзатулла
Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф
Смерть
Неизвестно