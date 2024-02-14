Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена

Место рождения

Верхние Лащи,Сугутская волость Буинский уезд Симбирской губернии

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Аитов Абдул-Мязить

Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф

Рождение ребёнка
1815

Сын: Латыйфов Фахертдин

Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф

Рождение ребёнка
1820

Сын: Латыйфов Шамсетдин

Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф

Рождение ребёнка
1821

Сын: Латыйфов Гайзатулла

Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф

Смерть
Неизвестно

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