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Аюпов Абдул-Латыйф

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Муртазин Аит Мулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латыйфова) Шарифжамал

Мать ребёнка: Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латыйфов Сагъди

Мать ребёнка: Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена

Рождение ребёнка
1798

Сын: Аитов Абдул-Мязить

Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена

Рождение ребёнка
1815

Сын: Латыйфов Фахертдин

Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена

Рождение ребёнка
1820

Сын: Латыйфов Шамсетдин

Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена

Рождение ребёнка
1821

Сын: Латыйфов Гайзатулла

Мать ребёнка: Латыйфова (Сагитова) Тутия Первая Жена

Смерть
Неизвестно

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