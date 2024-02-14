Латыйфов Сагъди — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыйфов Сагъди

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аюпов Абдул-Латыйф

Мать: Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдиев Гаяз

Мать ребёнка: Сагъди ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдиев Зиятдин

Мать ребёнка: Сагъди ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагъди ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдиев Гыймран

Мать ребёнка: Сагъди ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдиев Гыйльман

Мать ребёнка: Сагъди ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдиев Шарафетдин

Мать ребёнка: Сагъди ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагъди ?

Смерть
Неизвестно

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