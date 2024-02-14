Латыйфов Сагъди
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагдиев Гаяз
Мать ребёнка: Сагъди ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагдиев Зиятдин
Мать ребёнка: Сагъди ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагъди ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагдиев Гыймран
Мать ребёнка: Сагъди ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагдиев Гыйльман
Мать ребёнка: Сагъди ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагдиев Шарафетдин
Мать ребёнка: Сагъди ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагъди ?
Смерть
Неизвестно