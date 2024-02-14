Сагдиев Шарафетдин
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Латыйфов Сагъди
Мать: Сагъди ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шарафетдинова) Бибижихан
Мать ребёнка: Лямига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лямига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарафетдинов Мубин
Мать ребёнка: Лямига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лямига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямига
Смерть
Неизвестно