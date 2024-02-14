Сагдиев Шарафетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагдиев Шарафетдин

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латыйфов Сагъди

Мать: Сагъди ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарафетдинова) Бибижихан

Мать ребёнка: Лямига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафетдинов Султангаряй

Мать ребёнка: Лямига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафетдинов Мубин

Мать ребёнка: Лямига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафетдинов Фаттахетдин

Мать ребёнка: Лямига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямига

Смерть
Неизвестно

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