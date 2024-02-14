Лямига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шарафетдинова) Бибижихан

Отец ребёнка: Сагдиев Шарафетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафетдинов Султангаряй

Отец ребёнка: Сагдиев Шарафетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафетдинов Мубин

Отец ребёнка: Сагдиев Шарафетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафетдинов Фаттахетдин

Отец ребёнка: Сагдиев Шарафетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагдиев Шарафетдин

Смерть
Неизвестно

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