Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена
Место рожденияВерхние Лащи Сугутской волости
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Латыйфова) Шарифжамал
Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латыйфов Сагъди
Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аюпов Абдул-Латыйф
Смерть
Неизвестно