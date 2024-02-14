Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллатыйфа (Сайфуллова) Насиха Вторая Жена

Место рождения

Верхние Лащи Сугутской волости

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латыйфова) Шарифжамал

Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латыйфов Сагъди

Отец ребёнка: Аюпов Абдул-Латыйф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Абдул-Латыйф

Смерть
Неизвестно

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