Сорокин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1869
Сын: Сорокин Харитон Федорович
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Сорокина) Миланья Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кузнецова (Сорокина) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно