Сорокин Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Федор

Сорокин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Матрона Яковлевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сорокин Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Сорокин Моисей Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сорокин Харитон Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сорокин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Сорокина) Миланья Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сорокин Петр Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кузнецова (Сорокина) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Матрона Яковлевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно

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