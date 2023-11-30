Кузнецова (Сорокина) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Сорокина) Прасковья Федоровна

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сорокин Федор

Мать: Сорокина Матрона

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
28.01.1901

Муж: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1901

Дочь: Анисья Прокопьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кузнецов Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Кузнецов Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Кузнецов Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.01.1914

Дочь: Ксения Прокопьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Домна Прокопьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Рождение ребёнка
06.09.1919

Сын: Кузнецов Роман Прокопьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Место жительства
Неизвестно
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
Неизвестно
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