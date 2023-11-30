Кузнецова (Сорокина) Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Сорокин Федор
Мать: Сорокина Матрона
Дочь: Анисья Прокопьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Дочь: Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Сын: Кузнецов Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Сын: Кузнецов Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Сын: Кузнецов Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Дочь: Ксения Прокопьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Дочь: Домна Прокопьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Сын: Кузнецов Роман Прокопьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Прокопий Кондратьевич