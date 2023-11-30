Кузнецов Прокопий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Прокопий Кондратьевич

Кузнецов Прокопий Кондратьевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1901

Дочь: Анисья Прокопьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1905

Дочь: Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кузнецов Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Кузнецов Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.01.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Рождение ребёнка
26.11.1911

Сын: Кузнецов Георгий Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.01.1914

Дочь: Ксения Прокопьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Домна Прокопьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
06.09.1919

Сын: Кузнецов Роман Прокопьевич

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна

Упоминание
19.08.1922
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Список плательщиков налога
Упоминание
07.07.1923
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Список плательщиков налога
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Место жительства
Неизвестно
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close