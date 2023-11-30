Кузнецов Прокопий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
29.12.1901
Дочь: Анисья Прокопьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1905
Дочь: Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кузнецов Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
07.09.1908
Сын: Кузнецов Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Упоминание
01.01.1910
Посемейные списки
Рождение ребёнка
26.11.1911
Сын: Кузнецов Георгий Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
09.01.1914
Дочь: Ксения Прокопьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Упоминание
01.06.1917
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Домна Прокопьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1919
Сын: Кузнецов Роман Прокопьевич
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Федоровна
Упоминание
19.08.1922
Список плательщиков налога
Упоминание
07.07.1923
Список плательщиков налога
Упоминание
01.05.1924
Посемейные списки
Место жительства
Неизвестно
3 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Смерть
Неизвестно