Сорокина Матрона Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Федор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1869
Сын: Сорокин Харитон Федорович
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876
Дочь: (Сорокина) Миланья Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кузнецова (Сорокина) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Сорокин Федор
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно