Сорокина Матрона Яковлевна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Федор

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сорокин Моисей Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сорокин Харитон Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сорокин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Сорокина) Миланья Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сорокин Петр Федорович

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кузнецова (Сорокина) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Сорокин Федор

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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