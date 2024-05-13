Сорокин Моисей Федорович
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сорокин Федор
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
1922
Смерть
Неизвестно