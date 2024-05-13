Сорокин Моисей Федорович 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Моисей Федорович

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сорокин Федор

Мать: Сорокина Матрона Яковлевна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1922
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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