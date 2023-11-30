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Сорокин Петр Федорович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Сорокин Федор

Мать: Сорокина Матрона

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Путешествие
1897
Откуда: Касилово Куда: Боровское
Восприемник
17.10.1906
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Трофим Иванович Сорокин
Бракосочетание
08.11.1906

Жена: Сорокина Татьяна Борисовна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1908

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: Софья Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.01.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Рождение ребёнка
26.08.1914

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Перепись населения
Рождение ребёнка
11.09.1918

Сын: Сорокин Василий Петрович

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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