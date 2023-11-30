Сорокин Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Сорокин Федор
Мать: Сорокина Матрона
Путешествие
1897
Откуда: Касилово Куда: Боровское
Восприемник
17.10.1906
Трофим Иванович Сорокин
Бракосочетание
08.11.1906
Рождение ребёнка
09.04.1908
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: Софья Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна
Упоминание
01.01.1910
Посемейные списки
Рождение ребёнка
26.08.1914
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна
Упоминание
01.06.1917
Перепись населения
Рождение ребёнка
11.09.1918
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно