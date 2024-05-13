Сорокина (Мульченко) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1906
Рождение ребёнка
09.04.1908
Дочь: (Сорокина) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1909
Дочь: (Сорокина) Софья Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович
Рождение ребёнка
26.08.1914
Дочь: (Сорокина) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович
Рождение ребёнка
11.09.1918
Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович
Смерть
Неизвестно