Сорокина (Мульченко) Татьяна Борисовна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина (Мульченко) Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
08.11.1906

Муж: Сорокин Петр Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1908

Дочь: (Сорокина) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.09.1909

Дочь: (Сорокина) Софья Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.08.1914

Дочь: (Сорокина) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.09.1918

Сын: Сорокин Василий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Петр Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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