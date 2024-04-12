Конюхов Федор Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Конюхова Ирина Федотовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Конюхов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Конюхова Ирина Федотовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конюхова Ирина Федотовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно