Конюхов Архип Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1769
Отец: Конюхов Федор Сергеевич
Мать: Конюхова Ирина Федотовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Около 1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Конюхов Александр Архипович
Мать ребёнка: Конюхова Катерина Михайловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Конюхова Катерина Михайловна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
До 1811