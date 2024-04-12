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Конюхов Архип Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Конюхов Федор Сергеевич

Мать: Конюхова Ирина Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Конюхова Катерина Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Конюхов Александр Архипович

Мать ребёнка: Конюхова Катерина Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Конюхова Иван Архипович

Мать ребёнка: Конюхова Катерина Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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