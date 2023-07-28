Конюхова Ирина Федотовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Конюхов Федор Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Конюхов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Конюхов Федор Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно