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Конюхова Ирина Федотовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Агафонов Федот Агафонович

Мать: Агафонова Матрона Самойловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 32 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Конюхов Архип Федорович

Отец ребёнка: Конюхов Федор Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Конюхов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Конюхов Федор Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Федор Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Смерть
Неизвестно