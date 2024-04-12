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Конюхов Григорий Федорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Конюхов Федор Сергеевич

Мать: Конюхова Ирина Федотовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Около 1794

Жена: Конюхова Анна Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
1799

Сын: Конюхов Кирило Григорьевич

Мать ребёнка: Конюхова Анна Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71об
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Конюхова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Конюхова Настасья Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Конюхов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-71об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюхова Настасья Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-72л
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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