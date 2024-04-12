Конюхов Григорий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Конюхов Федор Сергеевич
Мать: Конюхова Ирина Федотовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Бракосочетание
Около 1794
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 оборот
Рождение ребёнка
1799
Сын: Конюхов Кирило Григорьевич
Мать ребёнка: Конюхова Анна Кондратьевна
ГАСО, 24-25-330-71об
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Конюхова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Конюхова Настасья Сергеевна
ГАСО, 24-25-330-72л
Рождение ребёнка
1810
ГАСО, 24-25-330-71об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-72л
Смерть
До 1811