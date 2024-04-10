Щербакова (Козлова) Дарья Ивановна (Алексеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Козлова) Дарья Ивановна (Алексеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Щербаков Василий Егорович

Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Щербаков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербаков Николай Егорович

Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Щербаков Иван Егорович

Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Смерть
1962
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