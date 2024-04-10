Щербакова (Козлова) Дарья Ивановна (Алексеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1909
Сын: Щербаков Василий Егорович
Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Щербаков Николай Егорович
Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962