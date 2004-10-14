Щербаков Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти14.10.2004
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1935
Сын: Щербаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1939
Сын: Щербаков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павлодар
Смерть
14.10.2004