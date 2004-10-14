Щербаков Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

14.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

1935 г.р.
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1939 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Мать: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)

Рождение ребёнка
1935

Сын: Щербаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1939

Сын: Щербаков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ирина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Павлодар
Смерть
14.10.2004
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