Щербаков Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения23.01.1909
Дата смерти30.04.1987
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Щербаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
10.09.1931
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
16.05.1937
Дочь: Комнатная Нина Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
13.04.1939
Сын: Щербаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна
Награда
11.05.1944
Рождение ребёнка
22.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна
Самойловская область
Бракосочетание
22.04.1949
Жена: Щербакова Мария Ивановна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1987
Похороны
Неизвестно