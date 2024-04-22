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Щербаков Василий Егорович

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.01.1909

Дата смерти

30.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1909

Отец: Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Мать: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Щербаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
10.09.1931

Сын: Щербаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
16.05.1937

Дочь: Комнатная Нина Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
13.04.1939

Сын: Щербаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Осиповна

Награда
11.05.1944
Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова Мария Ивановна

Самойловская область
Бракосочетание
22.04.1949

Жена: Щербакова Мария Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Щербакова Евдокия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евдокия Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
30.04.1987
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
Неизвестно
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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