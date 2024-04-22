Щербаков Георгий (Егор) Тихонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.07.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1909
Сын: Щербаков Василий Егорович
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)
Рождение ребёнка
1913
Сын: Щербаков Николай Егорович
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1916