Щербаков Георгий (Егор) Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Георгий (Егор) Тихонович

Место рождения

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Щербаков Василий Егорович

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)

Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Щербаков Михаил Егорович

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)

Рождение ребёнка
1913

Сын: Щербаков Николай Егорович

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)

Рождение ребёнка
1915

Сын: Щербаков Иван Егорович

Мать ребёнка: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Дарья Ивановна (Алексеевна)

Место жительства
Неизвестно
Красавка, Самойловский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
12.07.1916
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