Чуков Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуков Федор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чукова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1858
Дочь: Чукова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1860
Дочь: Чукова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1863
Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1866
Дочь: Чукова Ксения Семёновна
Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна
Смерть
Неизвестно