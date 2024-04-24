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Чуков Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуков Федор Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чукова Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1858

Дочь: Чукова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.07.1860

Дочь: Чукова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1863

Сын: Чуков Мартин Семенович

Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1866

Дочь: Чукова Ксения Семёновна

Мать ребёнка: Чукова Феодосия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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