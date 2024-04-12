Чуков Мартин Семенович
Место рождения
Дата рождения12.04.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1863
Отец: Чуков Семен Федорович
Мать: Чукова Феодосия Ивановна
Крещение
14.04.1863
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Гавриил Васильев С...кин и Терентия Иванова Боцманова жена Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно