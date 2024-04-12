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Чуков Мартин Семенович

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.04.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1863

Отец: Чуков Семен Федорович

Мать: Чукова Феодосия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
14.04.1863
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Гавриил Васильев С...кин и Терентия Иванова Боцманова жена Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно
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