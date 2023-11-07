Чукова Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1858
Дочь: Чукова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Чуков Семен Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1860
Дочь: Чукова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Чуков Семен Федорович
Рождение ребёнка
12.04.1863
Отец ребёнка: Чуков Семен Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1866
Дочь: Чукова Ксения Семёновна
Отец ребёнка: Чуков Семен Федорович
Смерть
Неизвестно