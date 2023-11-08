Чукова Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1858
Отец: Чуков Семен Федорович
Мать: Чукова Феодосия Ивановна
Крещение
26.01.1858
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Петр Иванов Хомичев и крестьянина Терентия Иванова Хомичева жена Прасковья Васильева
Смерть
Неизвестно