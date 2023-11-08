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Чукова Анна Семеновна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1858

Отец: Чуков Семен Федорович

Мать: Чукова Феодосия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
26.01.1858
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крест. Петр Иванов Хомичев и крестьянина Терентия Иванова Хомичева жена Прасковья Васильева
Смерть
Неизвестно

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