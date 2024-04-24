Чукова Ксения Семёновна
Место рождения
Дата рождения10.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1866
Отец: Чуков Семен Федорович
Мать: Чукова Феодосия Ивановна
Крещение
11.01.1866
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крестьянин Гавриил Васильев Стенькин и солдатка Авдотья Аристархова
Бракосочетание
11.11.1884
Поручители: - по жениху - д. Ухорской отставной рядовой Ефим Петров Ларьков и государственный крестьянин Илья Ефимов Черноземнов - по невесте - д. Муняковой государственный крестьянин Илья Пименов П... Показать все
Смерть
Неизвестно