Чукова Ксения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧукова Ксения Семёновна

Чукова Ксения Семёновна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1866

Отец: Чуков Семен Федорович

Мать: Чукова Феодосия Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
11.01.1866
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: д. Ухорской гос. крестьянин Гавриил Васильев Стенькин и солдатка Авдотья Аристархова
Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Удалин Филипп Кононов

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Поручители: - по жениху - д. Ухорской отставной рядовой Ефим Петров Ларьков и государственный крестьянин Илья Ефимов Черноземнов - по невесте - д. Муняковой государственный крестьянин Илья Пименов П... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.