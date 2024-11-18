Левченко Иов Герасимович 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левченко Иов Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

02.01.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Левченко Герасим Леонтьевич

Мать: Левченко Мария Ивановна

Бракосочетание
02.11.1802 ст.

Жена: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна

Гопчица, Вінницька область
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Левченко Мелания Иовна

Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.02.1808 ст.

Сын: Левченко Типофей Иович

Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
02.05.1812 ст.

Сын: Левченко Иаков Иович

Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна

Погребище, Вінницька область
В метрике указано имя Иаков, в ревизионной сказке 1816 года Тимофей
Рождение ребёнка
20.03.1815 ст.

Сын: Левченко Григорий (Георгий) Иович

Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
15.04.1817 ст.

Жена: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1818 ст.

Дочь: Левченко Соломония Иовна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.12.1819 ст.

Сын: Левченко Сава Иович

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Левченко Агафья Иовна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1823 ст.

Дочь: Левченко Наталия Иовна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.09.1826 ст.

Сын: Левченко Никандр Иович

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.06.1829 ст.

Дочь: Левченко Акилина Иовна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.12.1831 ст.

Сын: Левченко Игнатий Иович

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.07.1834 ст.

Сын: Левченко Фома Иович

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.08.1838 ст.

Сын: Левченко Моисей Иович

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.01.1842 ст.

Дочь: Левченко Мелания Иовна

Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
В метрике отчество матери указано как Гавриловна
Смерть
02.01.1866 ст.
Погребище, Вінницька область
Указан возраст 109 лет
Похороны
05.01.1866 ст.
Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь

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