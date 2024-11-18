Левченко Иов Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти02.01.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Левченко Мелания Иовна
Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна
Сын: Левченко Иаков Иович
Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна
Сын: Левченко Григорий (Георгий) Иович
Мать ребёнка: Левченко (Тригуб) Ефимия Тимофеевна
Дочь: Левченко Соломония Иовна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Сын: Левченко Сава Иович
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Дочь: Левченко Агафья Иовна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Дочь: Левченко Наталия Иовна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Дочь: Левченко Акилина Иовна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Сын: Левченко Фома Иович
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна
Дочь: Левченко Мелания Иовна
Мать ребёнка: Левченко Татьяна Ивановна