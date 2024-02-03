Левченко Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Ефимия

Левченко Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

02.12.1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Левченко Мелания Иовна

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Левченко Типофей Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Рождение ребёнка
02.05.1812 ст.

Сын: Левченко Иаков Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
В метрике указано имя Иаков, в ревизионной сказке 1816 года Тимофей
Рождение ребёнка
1813

Сын: Левченко Емов Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Рождение ребёнка
20.03.1815 ст.

Сын: Левченко Георгий Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
До 1815

Муж: Левченко Иов Герасимович

Смерть
02.12.1816 ст.
Погребище, Вінницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close