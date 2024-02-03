Левченко Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти02.12.1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Левченко Мелания Иовна
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
02.05.1812 ст.
Сын: Левченко Иаков Иович
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
В метрике указано имя Иаков, в ревизионной сказке 1816 года Тимофей
Рождение ребёнка
1813
Сын: Левченко Емов Иович
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
20.03.1815 ст.
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Бракосочетание
До 1815
Смерть
02.12.1816 ст.