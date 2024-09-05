Левченко Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: Гавриш Анастасия
Бракосочетание
15.04.1817 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1818 ст.
Дочь: Левченко Соломония Иовна
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
05.12.1819 ст.
Сын: Левченко Сава Иович
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Левченко Агафья Иовна
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
26.08.1823 ст.
Дочь: Левченко Наталия Иовна
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
24.09.1826
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
08.06.1829 ст.
Дочь: Левченко Акилина Иовна
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
20.12.1831 ст.
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
25.07.1834 ст.
Сын: Левченко Фома Иович
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
28.08.1838 ст.
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
Рождение ребёнка
05.01.1842 ст.
Дочь: Левченко Мелания Иовна
Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович
В метрике отчество матери указано как Гавриловна
Смерть
Неизвестно