Левченко Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: Гавриш Анастасия

Бракосочетание
15.04.1817 ст.

Муж: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1818 ст.

Дочь: Левченко Соломония Иовна

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.12.1819 ст.

Сын: Левченко Сава Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Левченко Агафья Иовна

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Рождение ребёнка
26.08.1823 ст.

Дочь: Левченко Наталия Иовна

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.09.1826

Сын: Левченко Никандр Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Рождение ребёнка
08.06.1829 ст.

Дочь: Левченко Акилина Иовна

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.12.1831 ст.

Сын: Левченко Игнатий Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.07.1834 ст.

Сын: Левченко Фома Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.08.1838 ст.

Сын: Левченко Моисей Иович

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.01.1842 ст.

Дочь: Левченко Мелания Иовна

Отец ребёнка: Левченко Иов Герасимович

Погребище, Вінницька область
В метрике отчество матери указано как Гавриловна
Смерть
Неизвестно

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