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Левченко Моисей Иович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Левченко Иов Герасимович

Мать: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
18.09.1860 ст.

Жена: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1862 ст.

Сын: Левченко Фаддей Моисеевич

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.11.1864 ст.

Сын: Левченко Никандр Моисеевич

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Левченко Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.

Сын: Левченко Флор Моисеевич

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Левченко Елизавета Моисеевна

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Левченко Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Левченко Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Левченко Марк Моисеевич

Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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