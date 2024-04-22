Левченко Моисей Иович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
18.09.1860 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1862 ст.
Сын: Левченко Фаддей Моисеевич
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.11.1864 ст.
Сын: Левченко Никандр Моисеевич
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Левченко Андрей Моисеевич
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Левченко Елизавета Моисеевна
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Левченко Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Левченко Сиклитикия Григорьевна
Смерть
Неизвестно