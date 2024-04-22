Левченко (Бондарь) Сиклитикия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Бондарь) Сиклитикия Григорьевна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

02.01.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842 ст.

Отец: Бондарь Григорий Андреевич

Мать: Бондарь Анна Андреевна

Погребище, Вінницька область
Крещение
04.01.1842 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
18.09.1860 ст.

Муж: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1862 ст.

Сын: Левченко Фаддей Моисеевич

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
04.11.1864 ст.

Сын: Левченко Никандр Моисеевич

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Левченко Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.

Сын: Левченко Флор Моисеевич

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Левченко Елизавета Моисеевна

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Левченко Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Левченко Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Левченко Марк Моисеевич

Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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