Левченко (Бондарь) Сиклитикия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1842 ст.
Отец: Бондарь Григорий Андреевич
Мать: Бондарь Анна Андреевна
Крещение
04.01.1842 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
18.09.1860 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
03.09.1862 ст.
Сын: Левченко Фаддей Моисеевич
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Рождение ребёнка
04.11.1864 ст.
Сын: Левченко Никандр Моисеевич
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Левченко Андрей Моисеевич
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Рождение ребёнка
18.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Левченко Елизавета Моисеевна
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Левченко Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Левченко Моисей Иович
Смерть
Неизвестно