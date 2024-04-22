Левченко Андрей Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Левченко Марьянна Андреевна
Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна
На момент переписи 10 месяцев
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.
Дочь: Левченко Александра Андреевна
Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна
Рождение ребёнка
18.06.1909 ст.
Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно