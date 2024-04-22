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Левченко Андрей Моисеевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Левченко Моисей Иович

Мать: Левченко Сиклитикия Григорьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Левченко Марьянна Андреевна

Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна

На момент переписи 10 месяцев
Рождение ребёнка
1902

Сын: Левченко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна

Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.

Дочь: Левченко Александра Андреевна

Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.06.1909 ст.

Сын: Левченко Петр Андреевич

Мать ребёнка: Левченко Фотина Иосиповна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Фотина Иосиповна

Смерть
Неизвестно
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