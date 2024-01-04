Левченко Фотина Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Левченко Марьянна Андреевна
Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич
На момент переписи 10 месяцев
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.
Дочь: Левченко Александра Андреевна
Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
18.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно