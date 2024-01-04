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Левченко Фотина Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Левченко Марьянна Андреевна

Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич

На момент переписи 10 месяцев
Рождение ребёнка
1902

Сын: Левченко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.

Дочь: Левченко Александра Андреевна

Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.06.1909 ст.

Сын: Левченко Петр Андреевич

Отец ребёнка: Левченко Андрей Моисеевич

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Андрей Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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