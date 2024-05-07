Левченко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти22.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
17.12.1922
Дочь: Семко Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Левченко Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
06.04.1933
Арест
14.11.1937
Осуждение
02.12.1937
Реабилитация осужденного
25.12.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1937
Умань, Черкаська область