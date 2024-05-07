Левченко Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

22.12.1937

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Левченко Андрей Моисеевич

Мать: Левченко Фотина Иосиповна

Рождение ребёнка
17.12.1922

Дочь: Семко Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Левченко Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
06.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левченко Прасковья Федоровна

Погребище, Вінницька область
Арест
14.11.1937
Погребище, Вінницька область
Осуждение
02.12.1937
Реабилитация осужденного
25.12.1959
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левченко Прасковья Федоровна

Смерть
22.12.1937
Умань, Черкаська область
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