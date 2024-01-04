Левченко Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1922

Дочь: Семко Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левченко Иван Андреевич

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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