Левченко Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.1922
Дочь: Семко Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
06.04.1933
Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно