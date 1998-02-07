Семко (Левченко) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Левченко) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1922

Дата смерти

07.02.1998

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1927 г.р.
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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922

Отец: Левченко Иван Андреевич

Мать: Левченко Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
09.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семко Владимир Васильевич

Шпиков, Вінницька область
Рождение ребёнка
19.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семко Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семко Владимир Васильевич

Смерть
07.02.1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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