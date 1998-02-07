Семко (Левченко) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1922
Дата смерти07.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1922
Рождение ребёнка
09.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1954
Шпиков, Вінницька область
Рождение ребёнка
19.04.1957
Рождение ребёнка
28.05.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область