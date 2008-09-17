Семко Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко Владимир Васильевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

01.12.1927

Дата смерти

17.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1904 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927

Отец: Семко Василий Федорович

Мать: Семко Елена Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семко Варвара Ивановна

Шпиков, Вінницька область
Рождение ребёнка
19.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семко Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семко Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семко Варвара Ивановна

Смерть
17.09.2008
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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