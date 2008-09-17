Семко Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1927
Дата смерти17.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1927
Отец: Семко Василий Федорович
Мать: Семко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1954
Шпиков, Вінницька область
Рождение ребёнка
19.04.1957
Рождение ребёнка
28.05.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семко Варвара Ивановна
Смерть
17.09.2008
Пенза, город Пенза, Пензенская область