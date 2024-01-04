Семко Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемко Василий Федорович

Семко Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1903

Дата смерти

28.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1903

Отец: Семко Федор Дмитриевич

Мать: Семко Марина Константиновна

Рождение ребёнка
01.12.1927

Сын: Семко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Семко Елена Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семко Елена Ивановна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семко Елена Ивановна

Смерть
28.08.1970
Погребище, Вінницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close