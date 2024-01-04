Семко Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1903
Дата смерти28.08.1970
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1903
Рождение ребёнка
01.12.1927
Сын: Семко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Семко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семко Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семко Елена Ивановна
Смерть
28.08.1970