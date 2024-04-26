Семко (Козловская) Елена (Хелена) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Козловская) Елена (Хелена) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Козловский Иван Иосифович

Мать: Козловская Фекла Селиверстовна

Рождение ребёнка
01.12.1927

Сын: Семко Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Семко Василий Федорович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семко Василий Федорович

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семко Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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