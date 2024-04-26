Семко (Козловская) Елена (Хелена) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Рождение ребёнка
01.12.1927
Сын: Семко Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Семко Василий Федорович
Рождение ребёнка
18.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семко Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно