Семко Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Семко Дмитрий Харитонович
Мать: Семко Фотина Онуфриевна
Рождение ребёнка
20.05.1903
Мать ребёнка: Семко Марина Константиновна
Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.
Мать ребёнка: Семко Марина Константиновна
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.
Мать ребёнка: Семко Марина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно