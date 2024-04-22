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Семко Федор Дмитриевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Семко Дмитрий Харитонович

Мать: Семко Фотина Онуфриевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.05.1903

Сын: Семко Василий Федорович

Мать ребёнка: Семко Марина Константиновна

Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.

Сын: Семко Феодост Федорович

Мать ребёнка: Семко Марина Константиновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.

Сын: Семко Григорий Федорович

Мать ребёнка: Семко Марина Константиновна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семко Марина Константиновна

Смерть
Неизвестно
Погребище, Вінницька область
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