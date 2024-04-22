Семко (Кравченко) Фотина Онуфриевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1854 ст.
Крещение
27.02.1854 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
11.11.1873 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Семко Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович
Смерть
Неизвестно