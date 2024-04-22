Семко (Кравченко) Фотина Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Кравченко) Фотина Онуфриевна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

25.02.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1854 ст.

Отец: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Мать: Кравченко Соломея Стефановна

Погребище, Вінницька область
Крещение
27.02.1854 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
11.11.1873 ст.

Муж: Семко Дмитрий Харитонович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1875

Сын: Семко Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Семко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Семко Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Семко Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Семко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Семко Динисий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семко Дмитрий Харитонович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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