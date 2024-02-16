Кравченко Соломея Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1845 ст.
Сын: Кравченко Феодосий Онуфриевич
Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кравченко Васса Онуфриевна
Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.08.1849 ст.
Дочь: Кравченко Мария Онуфриевна
Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.
Сын: Кравченко Евстафий Онуфриевич
Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.02.1854 ст.
Дочь: Семко Фотина Онуфриевна
Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1857 ст.
Сын: Кравченко Сергей Онуфриевич
Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.12.1864 ст.
Сын: Кравченко Стефан Онуфриевич
Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно