Кравченко Соломея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Соломея Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1845 ст.

Сын: Кравченко Феодосий Онуфриевич

Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кравченко Васса Онуфриевна

Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.08.1849 ст.

Дочь: Кравченко Мария Онуфриевна

Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.09.1851 ст.

Сын: Кравченко Евстафий Онуфриевич

Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.02.1854 ст.

Дочь: Семко Фотина Онуфриевна

Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
07.10.1857 ст.

Сын: Кравченко Сергей Онуфриевич

Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.12.1864 ст.

Сын: Кравченко Стефан Онуфриевич

Отец ребёнка: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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