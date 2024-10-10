Кравченко Стефан Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения27.12.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1864 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
28.12.1864 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кравченко Филип Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Крупник (Кравченко) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кравченко Василий Стефанович
Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Кравченко Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна
Рождение ребёнка
30.07.1907 ст.
Сын: Кравченко Антоний Стефанович
Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна
Смерть
Неизвестно