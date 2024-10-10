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Кравченко Стефан Онуфриевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

27.12.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1864 ст.

Отец: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Мать: Кравченко (Дорошенко) Соломея Стефановна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Фекла Захарьевна

Крещение
28.12.1864 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
1886

Сын: Кравченко Филип Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Крупник (Кравченко) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кравченко Василий Стефанович

Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Кравченко Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
30.07.1907 ст.

Сын: Кравченко Антоний Стефанович

Мать ребёнка: Кравченко Фекла Захарьевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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