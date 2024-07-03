Кравченко Феодосий Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1845 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.01.1845 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
14.12.1865 ст.
Дочь: Кравченко Лукия Феодосьевна
Мать ребёнка: Кравченко Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
28.07.1868 ст.
Сын: Кравченко Никанор Феодосьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1871 ст.
Сын: Кравченко Арсений Феодосьевич
Мать ребёнка: Кравченко Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.
Сын: Кравченко Архип Феодосьевич
Мать ребёнка: Кравченко Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Кравченко Ольга Феодосьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно