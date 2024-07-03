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Кравченко Феодосий Онуфриевич

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

11.01.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1845 ст.

Отец: Кравченко Онуфрий Дмитриевич

Мать: Кравченко (Дорошенко) Соломея Стефановна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Мелания Стефановна

Крещение
14.01.1845 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
14.12.1865 ст.

Дочь: Кравченко Лукия Феодосьевна

Мать ребёнка: Кравченко Мелания Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.07.1868 ст.

Сын: Кравченко Никанор Феодосьевич

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.05.1871 ст.

Сын: Кравченко Арсений Феодосьевич

Мать ребёнка: Кравченко Мелания Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.

Сын: Кравченко Архип Феодосьевич

Мать ребёнка: Кравченко Мелания Стефановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Кравченко Ольга Феодосьевна

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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