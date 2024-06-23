Кравченко Мелания Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Мелания Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Феодосий Онуфриевич

Рождение ребёнка
14.12.1865 ст.

Дочь: Кравченко Лукия Феодосьевна

Отец ребёнка: Кравченко Феодосий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.05.1871 ст.

Сын: Кравченко Арсений Феодосьевич

Отец ребёнка: Кравченко Феодосий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.

Сын: Кравченко Архип Феодосьевич

Отец ребёнка: Кравченко Феодосий Онуфриевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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