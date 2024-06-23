Кравченко Мелания Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1865 ст.
Дочь: Кравченко Лукия Феодосьевна
Отец ребёнка: Кравченко Феодосий Онуфриевич
Рождение ребёнка
08.05.1871 ст.
Сын: Кравченко Арсений Феодосьевич
Отец ребёнка: Кравченко Феодосий Онуфриевич
Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.
Сын: Кравченко Архип Феодосьевич
Отец ребёнка: Кравченко Феодосий Онуфриевич
Смерть
Неизвестно